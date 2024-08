« Camping 2 » : le film avec Franck Dubosc rediffusé ce soir sur TF1 (28 août 2024)

Publicité





« Camping 2 », la comédie de Fabien Onteniente, est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Il s’agit du deuxième volet de la série de films portés par Franck Dubosc dans la peau de Patrick Chirac. Dans ce film, il accueille Richard Anconina.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.







Publicité





« Camping 2 » : histoire, résumé, synospsis

Le camping des Flots Bleus accueille à nouveau les vacanciers pour une saison estivale pleine de nouvelles aventures ! En plein cœur d’août, à Arcachon, Valérie, la fiancée de Jean-Pierre Savelli, décide de faire une pause. Cherchant à se détendre et à s’évader de son quotidien, ce cadre supérieur choisit de changer de destination de vacances et se retrouve dans un endroit inhabituel pour lui : le camping des Flots Bleus. Là-bas, il fait la connaissance du charismatique Patrick Chirac et de sa joyeuse bande d’amis. L’heure de l’apéro a sonné !

Le casting

Avec : Franck Dubosc (Patrick Chirac), Richard Anconina (Jean-Pierre Savelli), Mathilde Seigner (Sophie Gatineau), Antoine Duléry (Paul Gatineau), Claude Brasseur (Jacky Pic), Mylène Demongeot (Laurette Pic)



Publicité





« Camping » : la bande-annonce

Et on termine bien sûr avec les images…

Camping 2, avec Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Claude Brasseur et Mylène Demongeot. 📺 MERCREDI à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. pic.twitter.com/B57d7sdKhz — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) August 26, 2024

Ce soir encore on attend Patrick dans « Camping 2 » sur TF1.