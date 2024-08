Les routes de l’impossible du 28 août : direction le Zanskar ce soir sur France 5

Publicité





Les routes de l’impossible du 28 août 2024 – Direction le Zanskar ce soir dans le nouveau numéro inédit de la série documentaire « Les routes de l’impossible » sur France 5. Il a pour thème « Inde-Zanskar, les enfants des cimes ».





A suivre dès 21h sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Le village de Ralakum se situe à plus de 4 000 mètres d’altitude. Pour y parvenir, Nima et son fils doivent franchir des cols dépassant les 5 000 mètres au volant de leur 4×4.

Perché au cœur de l’Himalaya, dans le nord de l’Inde, l’ancien royaume du Zanskar n’était accessible que par la marche durant les longs mois d’hiver. Les cols infranchissables forçaient les habitants à emprunter le « chadar », un fleuve gelé, pour un voyage périlleux de plusieurs semaines sous des températures glaciales afin de rejoindre la vallée voisine du Ladakh.



La construction de nouvelles routes commence progressivement à désenclaver la région, mais cela prendra encore du temps. Pour permettre à son fils de suivre sa scolarité, Nima, originaire du Zanskar, a choisi de s’installer à Leh. Chaque hiver, ils entreprennent un voyage épique pour retourner dans leur village natal. Dans ces vallées, les habitants vivent presque en autarcie, même si rien ne pousse en hiver. Une à deux fois par semaine, Tashi et son assistant Thinle bravent tous les dangers pour leur livrer des fruits et légumes frais. Taillé dans la roche et surplombant des paysages lunaires, le monastère de Phutkal est considéré comme le plus beau du Zanskar.

À propos

Cette saison, cap sur la Mongolie, les Balkans, l’Alaska, le Zanskar et la Thaïlande. Cette série aux confins du monde relate les aventures extraordinaires d’hommes et de femmes qui luttent courageusement pour subvenir à leurs besoins. Des déserts glacés aux sables brûlants, en passant par des précipices vertigineux, leur existence est constamment en péril, mais chacun affronte les obstacles avec la détermination de ceux qui n’ont pas le droit à l’échec.

« Les routes de l’impossible » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV