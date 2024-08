Camping Paradis du 22 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 22 août 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 22 août 2024 : l’épisode « Mariage au Paradis »

Jessica et François ont choisi de célébrer leur mariage dans un camping, où leurs familles respectives se rencontrent pour la première fois. Le contraste entre leurs mondes est frappant : d’un côté, le père de Jessica, garagiste, est accompagné d’un rabbin, tandis que la famille de François, notaire, arbore un style clairement marqué par la tradition catholique. Chargés de l’organisation, les jeunes recrues doivent non seulement gérer la logistique de la cérémonie, mais aussi apaiser les tensions qui surgissent entre les deux familles. L’enjeu est de taille : faire en sorte que le mariage ait lieu… si tout se passe bien.

Avec Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Sophie Duez (Brigitte), Jean Dell (Edouard), Roland Marchisio (Régis), June Assal (Jessica), Jérémy Charvet (François), Patrick Paroux (Parizot), Léa Swan (Philippine), Raphaël Kahn (Jérémy), Janis Abrikh (Marc)



A 16h10 l’épisode « Une voix en or »

Sarah arrive au camping avec sa fille Chloé et son nouveau compagnon, Thierry, qui est accompagné de sa propre fille, Rose. Le camping a organisé un concours de chant, et lorsque Tom propose aux filles d’y participer, Thierry s’oppose fermement à ce que Rose s’inscrive. Quel est le secret qui le hante au sujet de sa défunte femme, la mère de Rose ? Est-il vraiment prêt à s’engager avec Sarah ? Pendant ce temps, Muriel, la tante de Tom, expatriée au Canada, rend visite à son neveu, ce qui enchante Tom. Cependant, au fil des jours, Muriel devient de plus en plus envahissante, prenant des décisions importantes pour le camping, ce qui commence à ébranler Tom et à susciter des doutes sur ses véritables intentions. Que cache-t-elle ? De son côté, Parizot tombe sous le charme de Muriel et décide de la séduire. Pour y parvenir, il persuade son voisin de tente de lui apprendre à jouer de la guitare afin de participer au concours de chant…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Franck Sémonin (Thierry), Julie Bernard (Sarah), Luce Mouchel (Muriel), Garance Teillet (Chloé), Patrick Paroux (Parizot), Alix Henzelin (Rose), Omar Meftah (Ben), Axel Naroditzky (Hyppolite), Zoé de Barbarin (Jade)