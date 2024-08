Camping Paradis du 23 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 23 août 2024 – Ce vendredi après-midi et pour la dernière fois de l’été sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







Publicité





Camping Paradis du 23 août 2024 : l’épisode « Telle mère, telle fille «

Tara et Antoine se préparent pour un concours de mode, mais l’arrivée de Patricia, une star de la chanson des années 90 et la mère de Tara, menace de lui voler la vedette…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Sandrine Quétier (Patricia), Charlie Joirkin (Tara), François Bérard (Antoine), Eric Geynes (Arthur), Louvia Bachelier (Sybille), Arsène Jiroyan (Philippe), Laurence Oltuski (Catherine), Patrick Paroux (Parizot), Maxence Seva (Léo), Olivier Corcolle (Chauffeur taxi), Sophie Payan (Mère duo Casting plage), Nathan Dellemme (Campeur)



Publicité





A 16h10 l’épisode « Ma vie est belle »

Le jour de son anniversaire, Tom, déprimé par le bilan de sa vie, est piqué par une guêpe et s’effondre à cause d’un choc anaphylactique. Il se retrouve dans un sas blanc et lumineux, où il est accueilli par un ange ressemblant à Parizot. C’est l’heure de faire le point… Tom est rempli de regrets quant aux choix qu’il a faits : comment aurait été sa vie s’il avait épousé Christelle, son premier amour, ou s’il était devenu père, ou encore s’il avait fait prospérer le camping ou poursuivi une carrière de pâtissier… L’ange Parizot lui offre la chance de voir, à travers des fragments, si sa vie aurait été meilleure en faisant d’autres choix.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Barbara Probst (Elsa), Bartholomew Boutellis (Zaccharie), Esther Valding (Zoé), Gaëlle Gauthier (Femme couple), Mathieu Coniglio (Homme couple), Clarisse Lhoni-Botte (Christelle), Patrick Paroux (Parizot), Charlotte Boillot (Campeuse gym), Sarah Brooks (Jeune campeuse inspectrice), Tristan Zanchi (Jordan), Marion Manca (Femme divorcée), Elodie Ducoulombier (Mme Murat), Damien Deubras (Adjudant), Célia Diane (Nadège), Nina Innocenti (Manon)