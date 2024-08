Camping Paradis du 26 août : ce soir Natacha Amal et Alex Goude dans l’épisode inédit « Salsa au paradis »

Publicité





Camping Paradis du 26 août 2024 : histoire et interprètes de l’épisode inédit de ce soir « Salsa au paradis » – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donnent rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Natacha Amal et Alex Goude.





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 26 août 2024 : histoire de l’épisode « Salsa au paradis »

Guillaume, un quadragénaire dynamique, a décidé de venir au Camping Paradis pour «rebooster» sa mère, Patricia. Il pense qu’elle souffre encore de la disparition de son mari, Sylvain, survenue il y a trois ans. Pour ce retour sur la côte, où ils ont passé les plus belles années de leur vie, Guillaume a invité sa sœur, Nina, et leur ami d’enfance, Yvan. Sylvain, de là-haut, serait tellement heureux de les voir tous réunis à nouveau… Le hic, c’est que Patricia n’est pas du tout triste. En réalité, elle est amoureuse… d’Yvan, avec qui elle est en couple depuis six mois. Par ailleurs, Clément, un jeune clerc de notaire un peu coincé, a décidé de déclarer sa flamme à Flore, sa prof de salsa, qui n’a pas la moindre idée des sentiments de cet élève peu talentueux. Convaincu que la chance est de son côté, Clément se jette à l’eau. Mais c’est sans compter sur le retour de Brian, l’ex de Flore, avec qui elle prévoyait d’ouvrir une école de danse à Marseille. Enfin, Christian Parizot, ignorant tout des amours de Patricia, va tenter de la séduire maladroitement à coups de déhanchés de salsa, tout en essayant de coacher Clément, néophyte en camping. De quoi promettre bien des péripéties pour toute l’équipe de Tom Delorme…

Camping Paradis du 26 août 2024, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Natacha Amal (Patricia), Alex Goude (Guillaume), Patrick Paroux (Parizot), Camille Bardery (Nina), Yannick Laurent (Yvan), Amaya Carreté (Flore), Arthur Choisnet (Clément), Thierry Picaut (Brian)



Camping Paradis du 26 août 2024 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

vidéo à venir

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.