Capitaine Marleau du 23 août : ce soir l’épisode « Une voix dans la nuit »

Capitaine Marleau du 23 août 2024 – C’est un épisode de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, la rediffusion de l’épisode de 2019 intitulé « Une voix dans la nuit », avec Corinne Masiero et Benjamin Biolay.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne







Capitaine Marleau du 23 août « Une voix dans la nuit » : résumé, histoire

Eva Detrais, animatrice radio sur la Côte d’Opale, est habituée à recueillir les confidences des coeurs brisés dans son émission. Un jour, alors que Chloé, une auditrice, se livre en direct à l’antenne, un coup de feu éclate, et Chloé est retrouvée morte peu après. Le capitaine Marleau est chargé de l’enquête et soupçonne rapidement qu’Eva en sait bien plus sur ce drame qu’elle ne veut l’admettre. Cependant, obtenir des informations de l’animatrice, qui se montre réticente à collaborer avec la police, s’annonce compliqué. Marleau doit déployer tous ses efforts pour mener à bien l’enquête, malgré le caractère bien trempé d’Eva.

Le casting

Avec : Corinne Masiero, Jeanne Balibar, Benjamin Biolay, Camille, Stéphane Debac, Victor Belmondo, Pauline Discry, Emmanuelle Michelet, Misha Lescot, Claudia Fortunato, Armel Cazedepats, Camille Garcia



