Demain Nous Appartient spoiler : Manon choquée par Nordine qui... (vidéo épisode du 27 août)

Demain nous appartient spoiler – C’est un joli moment qui vous attend entre Manon et Nordine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, ces deux là vont aller à la plage ensemble et Nordine va faire un très joli geste envers celle qu’il aime toujours mais qui n’est pour l’instant qu’une amie…











Nordine prend Manon sur son dos

A la plage avec Nordine, Manon l’encourage à aller se baigner alors qu’elle reste dans son fauteuil roulant. Mais Nordine ne l’entend pas de cette oreille… Il veut que Manon arrête de se priver et qu’elle profite elle aussi de la mer ! Nordine décide alors de prendre Manon sur son dos pour la déposer sur l’eau…

Un joli moment et des regards échangés qui en disent long sur ce qu’ils ressentent encore l’un pour l’autre… Et si vous vous demandez s’ils se remettront ensemble, la réponse est dans notre article ici.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1757 du 27 août 2024 : Nordine et Manon très complices

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.