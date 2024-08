« C’est quoi ce papy ?! » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (23 août 2024)

Publicité





« C’est quoi ce papy ?! » : histoire et interprètes du film inédit d’M6 ce soir, vendredi 23 août 2024 – Ce vendredi soir, M6 diffuse le film inédit « C’est quoi ce papy ?! », suit de « C’est quoi cette mamie ?! » rediffusé la semaine dernière sur la chaîne. Un film réalisé par Gabriel Julien-Laferrière et toujours avec l’excellente Chantal Ladesou aux côtés de Patrick Chesnais.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« C’est quoi ce papy ?! » : le synopsis

Aurore, la mamie la plus excentrique, fait une chute spectaculaire en plein milieu d’une danse effrénée. Suite à l’accident, elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos, ne parlant que d’un mystérieux « Gégé »… qui pourrait bien être son amour de jeunesse et la clé pour recouvrer ses souvenirs. Ses sept petits-enfants, déterminés à l’aider, décident de l’exfiltrer en douce et se lancent dans une aventure à travers la France pour retrouver celui qu’ils pensent être leur grand-père. Mais quand mamie et « papy » se retrouvent enfin, les surprises ne font que commencer pour la famille !

Interprètes et personnages

Avec Chantal LADESOU (Mamie Aurore), Patrick CHESNAIS (Papy Gégé), Julie GAYET (Sophie), Thierry NEUVIC (Philippe), Julie DEPARDIEU (Agnès), Lucien Jean-Baptiste (Hugo), Claudia TAGBO (Babette), Philippe KATERINE (Claude), Arié ELMALEH (Paul)



VIDEO bande-annonce