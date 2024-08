Demain nous appartient du 15 août : Chloé sous le choc face à la mort d’un proche ! (résumé + vidéo épisode 1749 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 15 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1749 de DNA – Chloé va se retrouver dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, on la découvre sous le choc et les mains pleines de sang, face au corps sans vie de l’un de ses proches !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 15 août 2024 – résumé de l’épisode 1749

Chloé est terriblement choquée face au corps sans vie d’un proche. Elle a les mains pleines de sang ! On la retrouve ensuite 5 jours plus tôt, alors qu’elle débarque avec Alex, Céleste et Diego à l’hôtel tenu par son cousin Michaël et sa femme Albane… Entre ces deux là, ça semble beaucoup plus tendu qu’il n’y parait… Et ils cachent quelque chose !

Pendant ce temps là, Mona mène son enquête pour retrouver son admirateur secret… Et elle pense avoir enfin mis la main dessus ! Quant à Bastien, il laisse enfin une place dans sa vie à Mélody.



VIDÉO Demain nous appartient du 15 août – extrait de l’épisode

