Plus Belle La Vie du 15 août 2024 : Gabriel avoue, Steve arrêté (résumé + extrait vidéo épisode 148 en avance)

Plus belle la vie du 15 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 148 de PBLV – Gabriel est suspecté par la police cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, son comportement est particulièrement suspect…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 août 2024 – résumé de l’épisode 148

Au commissariat, Méline fait un nouveau point sur l’enquête avec Patrick et Ariane. Ils constatent qu’ils doivent repartir à zéro, considérant que n’importe quel invité pourrait être le tireur. Méline envisage la possibilité d’un accident causé par quelqu’un qui aurait trop bu, avec un coup de feu accidentel. Ariane évoque les soupçons autour de Gabriel, mais Patrick explique que sa montre connectée prouve qu’il n’était pas sur les lieux. Ariane suppose qu’il aurait pu payer quelqu’un, notamment l’homme en trottinette, que Gabriel aurait rémunéré avant et après le tir.

Gabriel est au chevet de Thomas, en larmes. Il avoue lui avoir menti et demande pardon, promettant de changer et de ne plus le faire souffrir. Il confesse être responsable de l’état de Thomas. Patrick arrive, s’inquiète pour Thomas et souhaite l’interroger de nouveau au commissariat. Au commissariat, Patrick et Ariane interrogent Gabriel, l’accusant d’avoir voulu faire tuer Thomas. Gabriel admet avoir payé le photographe, mais c’était pour rembourser des dettes de jeu. Il confesse avoir perdu beaucoup d’argent, et que cela a créé des tensions avec Thomas, qui lui avait promis d’arrêter mais a rechuté.



Jules confronte Steve, lui reprochant de ne pas avoir rendu l’arme. Dans le carton, ils découvrent une sculpture de Garrec qu’ils ont accidentellement cassée, mais l’arme du tireur reste introuvable. De son côté, Nisma veut parler à Steve, mais il est pressé avec un carton en main. Frustrée, Nisma lui annonce qu’elle est enceinte. Sous le choc, Steve s’effondre sur un banc, blême, tandis que Nisma, énervée, s’éloigne. En tentant de la rattraper, Steve oublie le carton sur le banc. Morgane le trouve et contacte immédiatement Patrick.

Steve retrouve Nisma dans sa chambree et lui assure son soutien. Réalisant qu’il a oublié le carton, il se précipite pour le récupérer, mais Patrick et Ariane sont déjà sur place et l’arrêtent.

Blanche est furieuse après l’annulation de sa séance de dédicaces à cause de messages haineux. Luna propose de la réorganiser au Pavillon des Fleurs. Bien que Blanche hésite à impliquer l’association, Luna et Eric insistent. Durant la séance, un homme attaque violemment Blanche.

Vanessa et Mehdi prennent un verre au bord de la mer, et ils remarquent qu’ils se sentent bien ensemble. Mehdi reçoit un appel d’une patiente. À son retour, ils décident de se rendre dans un lieu plus intime. Mehdi va payer, laissant Vanessa seule. Elle en profite pour fouiller dans son carnet et découvre des notes sur Blanche. Mehdi revient, informant que sa patiente a été hospitalisée et qu’il doit partir. Son attitude devient froide, et il promet de rappeler Vanessa.

VIDÉO Plus belle la vie du 15 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.