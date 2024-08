Demain nous appartient du 28 août : les ados disparaissent, terrible drame (résumé + vidéo épisode 1758 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1758 de DNA – C’est une nouvelle terrible agression qui va se dérouler ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et cette fois, c’est les ados qui vont être ciblés !





Demain nous appartient du 28 août 2024 – résumé de l’épisode 1758

La soirée des jeunes est en cours dans la maison en travaux de Chloé et Alex, une nouvelle menace se profile à l’horizon ! Alors que les enfants d’Albane et Mickael profitent d’un moment de liberté loin de l’hôtel, personne ne se doute qu’ils sont surveillés… L’homme au casque de moto est là et les observe !

Et les ados n’ont prévenu aucun adulte de leur petite fête… Chloé, Alex, Albane et Michaël les cherchent et sont morts d’inquiétude ! Quand Mia est seule dans le jardin, les autres se retrouvent enfermés dans la maison et Mia est menacée par un homme avec une hâche ! Michaël et Alex arrive juste à temps.



Mais plus tard à l’hôtel, Alex découvre le corps sans vie d’Albane…

VIDÉO Demain nous appartient du 28 août – extrait de l’épisode

