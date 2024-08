Plus Belle La Vie du 28 août 2024 : un meurtre, Blanche menacée (résumé + extrait vidéo épisode 157 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 28 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 157 de PBLV – Thomas est très remonté contre Gabriel ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». A l’inverse, Jean-Paul décide de pardonner Léa.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 août 2024 – résumé de l’épisode 157

Patrick interroge Steve au commissariat, lui expliquant que toutes les preuves sont contre lui. Steve, perplexe, assure qu’il n’a jamais vu ces photos auparavant. Patrick lui rappelle qu’il est un expert en deepfake. Steve admet être un geek, mais nie être à l’origine des photos truquées. Patrick lui dit qu’il a du mal à le croire. Steve propose d’aider à identifier l’intrus qui a piraté le serveur, mais Patrick lui dit qu’il ne lui fait plus confiance…

Garrec est de nouveau convoqué et interrogé par Ariane, qui lui demande pourquoi il a retiré sa plainte contre Steve. Garrec explique que Steve lui a fait un service en brisant sa sculpture, car elle a plus de valeur en morceaux. Ariane émet une autre hypothèse, pensant que Garrec a retiré sa plainte en échange de la fausse photo de Rossi. Garrec nie, affirmant que Rossi l’aide à élargir son réseau en lui présentant des acheteurs.



Publicité





La commissaire Liao informe Patrick et Ariane que Rossi va être libéré, les ramenant à la case départ. Elle leur demande de découvrir qui a mis la photo truquée sur leur serveur. Pendant ce temps là à la résidence, Steve se confie à Jules, se plaignant que la police ait confisqué son ordinateur. Plus tard, Patrick retrouve Steve pour parler en privé de la proposition de ce matin. Steve accepte finalement de chercher l’identité de celui qui a piraté le serveur sécurisé pour truquer la photo. Patrick lui annonce alors qu’il a été innocenté.

Rossi, libéré, est avec Ulysse et le remercie pour sa libération, lui demandant s’il a une idée de l’identité du faussaire. Ulysse l’ignore mais pense que c’est quelqu’un qui n’avait aucun problème à le faire injustement incarcérer… Juste après qu’Ulysse soit parti, Rossi se fait tirer dessus, il reçoit une balle en plein cœur.

Au Mistral, Gabriel rejoint Thomas et lui demande comment va sa cicatrice. Thomas le rassure en disant que ça va. Gabriel lui demande de garder ses cartes de crédit pour l’empêcher de jouer, affirmant qu’il se fait aider. Gabriel lui confie qu’il voit Mehdi depuis la veille, et Thomas lui fait remarquer qu’il est un peu tard pour réaliser ses erreurs, mais accepte tout de même de prendre les cartes.

Au cabinet, Gabriel confie à Mehdi que Thomas semble ne plus l’aimer, le trouvant distant et sans empathie. Mehdi suggère que la colère pourrait expliquer ce comportement. Gabriel cherche des informations sur Thomas, mais Mehdi refuse de lui en parler et lui conseille de se concentrer sur lui-même. Gabriel se montre désagréable, et Mehdi le remet à sa place. Gabriel affirme qu’il est déterminé à tout faire pour sauver son couple.

Léa cherche le doudou d’Aurore, aidée par Jean-Paul. Il finit par le retrouver dans le congélateur. Léa s’occupe ensuite de faire le rappel de vaccin d’Aurore.

Jennifer et Barbara sont ensemble, et Jennifer goûte un dessert préparé par Barbara, qui était le préféré d’Abdel. Barbara ne l’avait pas refait depuis la mort d’Abdel. Elle se sent émue mais aussi soulagée, prête à le faire goûter à Yaël. Jennifer l’encourage à goûter elle-même.

Au Pavillon des Fleurs, Jennifer s’apprête à donner un atelier de couture en présence de Barbara. Un homme en colère, Yanis, fait irruption à la recherche de sa femme. Blanche lui explique qu’il n’a plus le droit d’approcher Maya, suivant une décision du juge. Yanis se défend d’avoir frappé sa femme et son fils, et s’emporte en insultant Blanche.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : mensonge, disparitions, les résumés jusqu’au 13 septembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 28 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.