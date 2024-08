Demain Nous Appartient spoiler : Chloé et Mia en danger de mort ! (vidéo épisode du 30 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Décidément, on peut dire que l'été de Chloé et sa famille est plus que mouvementé dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Chloé va être victime d'une nouvelle attaque avec Mia, la fille de Michaël.











Chloé et Mia prises au piège

Alors que Chloé est dans la cuisine de l’hôtel et qu’elle s’apprête à cuisiner, elle entend du bruit et quelqu’un qui crie… Chloé découvre Mia ligotée dans la chambre froide ! Mais le temps que Chloé lui enlève ses liens, voilà que la porte se referme !

Chloé et Mia sont prises au piège, enfermées dans la chambre froide avec -19°c ! Elles sont clairement en danger de mort.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1760 du 30 août 2024 : Chloé et Mia piégées

