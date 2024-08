Demain nous appartient du 5 août : les révélations de Manon sur Sungam (résumé + vidéo épisode 1741 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 5 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1741 de DNA – Manon est saine et sauve dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ?. La jeune femme est à l’hôpital et livre à ses parents sont témoignage au sujet de son enlèvement par Sungam…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 5 août 2024 – résumé de l’épisode 1740

Alors que Sungam est prêt à repasser à l’action, de son côté Manon va mieux, elle a bien dormi et est reconnaissante envers Nordine, qui l’a sauvée et a réussi à la remonter du tout. Manon peut raconter à Aurore et William ce qui s’est passé : un homme a sonné à la porte de l’appartement en se faisant passer pour un livreur, il portait un masque et un chapeau de paille. Ça confirme la déclaration de Rachel ! L’homme a mis sa main sur la bouche de Manon et lui a fait une piqure dans le cou… Manon ne sait rien de plus.

Pendant ce temps là, Timothée réalise que Sète s’est transformée en un immense échiquier. La tension augmente entre Violette et Jordan… Et au mas ostréicole, Bruno déploie tous ses atouts pour séduire Agnès !



VIDÉO Demain nous appartient du 5 août – extrait de l’épisode

