Les 12 coups de midi : l’élimination d’Emilien est-elle prévue ?

Publicité





Emilien est toujours aux côtés de Jean-Luc Reichmann chaque midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et ça fait bientôt un an que ça dure ! Du jamais vu dans un jeu télévisé en France et le pire, c’est que ce n’est pas prêt de s’arrêter !











Publicité





Emilien toujours en course jusqu’en octobre

En effet, la date de l’élimination d’Emilien n’est toujours pas connue. Et pour cause, Emilien n’a toujours pas été éliminé sur les derniers tournages effectués le mois dernier. Actuellement, Emilien profite de ses vacances avant la reprise des tournages à la fin du mois.

A l’écran, Emilien sera là au moins jusqu’à mi-octobre. Et après une longue pause, on imagine qu’il va revenir en pleine forme et qu’il en aura encore profité pour réviser. Alors comment imaginer une élimination du plus grand Maître de Midi ? La question se pose clairement alors que certains téléspectateurs ont hâte de voir une nouvelle tête à sa place.

Emilien favorisé par la production ?

Parmi certains fans des 12 coups de midi, la colère gronde. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui pensent que les questions posées à Emilien sont volontairement « trop faciles » pour l’avantager et le faire rester. Mais il y a quelques jours, Emilien a frôlé l’élimination et a prouvé qu’il était bien prenable. De quoi faire taire les mauvaises langues ? Pas sûr que ça suffise…



Publicité





Retrouvez Emilien ce lundi midi dans « Les 12 coups de midi » sur TF1.