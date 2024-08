Demain Nous Appartient spoiler : Bart surpris, Timothée lui demande de... (vidéo épisode du 4 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Timothée a pris la décision de couper les ponts avec son père dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Timothée va vouloir rejoindre la coloc de Bart !











Timothée prêt à vivre avec Bart

Bart a mis une annonce au Spoon : il recherche un coloc. Nathan a menti à Timothée en lui disant que Bart avait déjà trouvé son coloc… Mais au Spoon, Timothée comprend que Bart n’a pas encore trouvé. Il lui présente sa candidature et lui a fait un dossier avec tout les documents et même plus ! Bart est surpris, il ne s’y attendait pas du tout.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1763 du 4 septembre 2024 : Timothée veut être le coloc de Bart

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



