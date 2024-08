Un Si Grand Soleil du 2 septembre : Elisabeth porte plainte, Evan ment (résumé et vidéo épisode 1459 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 2 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1459 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 2 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Catherine mélange alcool et médicaments dès le réveil. Laurine la découvre avec son verre d’alcool et lui demande combien elle a pris de comprimés. Elle lui rappelle que c’est dangereux, elle prend trop d’anxiolitiques. Elle dit avoir besoin d’oublier que son mari est mort et que ses enfants l’ont lâchée ! Elle dit à Laurine de lui ficher la paix, elle n’a pas de compte à lui rendre.

Pendant ce temps là, Chloé découvre Evan qui sourit devant son téléphone… Il dit qu’il regardait les infos et ils parlent de Robin qui rentre aujourd’hui. Chloé propose à Evan un week-end amoureux, il n’a pas l’air emballé et lui dit que c’est un peu tendu à l’hôpital. Mais Chloé insiste et il accepte.



Evan est avec Alain et Elisabeth. Il lui dit de se tenir éloigné du laurier rose et lui conseille de remercier Laurine. Elisabeth est songeuse, elle a besoin de diriger tout ça. Elisabeth va chercher un thé et annonce à Flore qu’il sort le lendemain. Elle n’a rien dit à Alain sur ses soupçons mais elle est convaincue que Catherine a fait le coup et Laurine a rattrapé le coup. Elisabeth craint qu’il y ait une nouvelle victime.

Robin et Tiago rentrent de week-end. Ils sont plus heureux que jamais.

Elisabeth interpelle Laurine et la félicite pour son diagnostic. Elle lui demande d’arrêter son cinéma, elle n’est pas dupe. Elle affirme que Catherine est derrière tout ça et qu’elle la couvre. Elle nie mais Elisabeth assure qu’elle ne la lâchera pas. Chez L Cosmétiques, Bilal vient voir Boris. Il a appris pour l’intoxication d’Alain et a fait le rapprochement avec l’analyse. Il ne veut pas se retrouver mêler à un truc louche, Boris l’envoie balader.

Elisabeth se rend au commissariat, il veut porter plainte contre X. Elle lui parle de sa théorie. Clément lui parle de coincidences et lui explique qu’il va devoir explorer toutes les pistes, y compris celle de l’empoisonnement accidentel. Clément demande à Manu de recevoir Elisabeth pour prendre sa plainte.

Robin appelle Chloé, il va dormir chez Tiago. Elle est déçue qu’il ne rentre pas et avoue à Cécile qu’elle se sent seule. Cécile a adoré son voyage en Norvège avec Achille. Chloé se plaint de ne pas avoir passé de temps de qualité en famille depuis une éternité, Cécile lui conseille d’organiser. Pendant ce temps là à l’hôpital, Janet parle avec Evan, qui est harcelé d’appels.

Alex et Manu regardent les vidéos du mariage. Ils se marrent en regardant Becker danser. Clément les rejoint, pour l’instant ils n’ont rien mais ils vont continuer. Becker leur dit de chercher.

Chloé prépare le dîner quand Evan l’appelle pour prétexter une garde. Elle est déçue et Evan se dit désolé. Chloé est en colère et Evan quitte en réalité l’hôpital. Il regarde un message sur son téléphone avec le sourire ! Chloé dîne seule et envoie un message à Evan pour s’excuser… Il ne répond pas et s’en va avec sa voiture.

VIDÉO Un si grand soleil du 2 septembre, extrait

vidéo à venir