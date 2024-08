Demain nous appartient spoiler : la surprise de Nathan gâchée par... (vidéo épisode du 8 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Nathan n'a pas de chance dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Nathan a prévu une jolie surprise pour Valentine, un incident va venir tout gâcher…











Rayane met à mal la surprise de Nathan

Nathan a réservé une table au mas pour faire la surprise d’un dîner romantique à Valentine. La jeune femme est ravie jusqu’à ce que Rayane fasse un malaise en leur servant le vin… Et pour cause, il est blessé à la main et perd beaucoup de sang !

Nathan est inquiet et appelle les pompiers immédiatement. On peut dire que leur dîner romantique est foutu !…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1744 du 8 août 2024 : Rayane gâche la surprise de Nathan

