Demain nous appartient spoiler : Mona tombe de haut, elle découvre que... (vidéo épisode du 22 août)

Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Mona va tomber de haut dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle va découvrir qu’Alain Lehaut n’est finalement son admirateur secret !











Mona est déçue

En effet, alors qu’elle cuisine encore pour Alain et que Nathan n’en peut plus, Mona reçoit un message de son fameux admirateur secret… Il lui explique qu’il était à l’étranger pendant la semaine et qu’il n’a pas pu goûter ses petits plats ! Mona comprend qu’Alain n’est donc pas son admirateur secret et elle est déçue car elle le trouve à son goût !

Mona décide de quand même tenter sa chance avec Alain… Nathan, qui n’aime pas les Lehaut, ne valide pas !

