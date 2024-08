Zone Interdite du 20 août : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 20 août 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Nouvelles guerres du littoral : ils se battent contre la loi ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Interdite du 20 août « Nouvelles guerres du littoral : ils se battent contre la loi »

Des côtes méditerranéennes à l’Atlantique, en passant par la Manche, les rivages français fascinent. Un Français sur deux rêve même de s’y établir. Cet attrait pour le littoral est si fort qu’il génère des conflits à travers le pays, opposant ceux qui souhaitent s’y installer à ceux qui veulent en préserver la nature. Au cœur de ces tensions se trouve la loi littoral de 1986, conçue pour protéger les espaces naturels, mais qui n’est pas appliquée de manière uniforme.

À La Grande-Motte (Hérault), l’avenir d’une paillote emblématique, La Voile bleue, est en jeu. Située sur un site « remarquable », cet établissement, qui fait partie du paysage depuis près de trente ans, risque de ne pas rouvrir cet été, suite à une décision du tribunal administratif de Toulouse. Avec un chiffre d’affaires de plus de trois millions d’euros par saison, les enjeux financiers sont considérables, et la bataille juridique s’annonce intense.



Publicité





Sur le même type de zone protégée, les situations divergent. En Corse, Julien est contraint de démolir sa bergerie familiale, jugée illégale malgré sa rénovation, alors que des permis de construire continuent d’être délivrés à proximité. Cet arbitraire de la loi littoral suscite son indignation.

Dans la baie du Mont Saint-Michel (Manche), François est également sommé de détruire sa bergerie, indispensable pour élever ses agneaux de prés-salés et obtenir l’AOP. Mais une association écologiste veille à l’application stricte de la loi littoral, et ce conflit perdure depuis plus de dix ans.

En Charente-Maritime, la situation est tout aussi complexe. Deux cents familles, propriétaires de terrains devenus inconstructibles en raison de la loi littoral, voient la valeur de leurs biens s’effondrer. Ces habitants, refusant de se résigner, ont décidé d’engager un bras de fer avec le maire du village.

« Nouvelles guerres du littoral : ils se battent contre la loi », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.