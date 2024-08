Un Si Grand Soleil du 20 août : Catherine gifle Laurine (résumé et vidéo épisode 1451 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 août 2024, spoiler résumé de l’épisode 1451 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 20 août 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth est au commissariat avec Alain. Thierry prend sa déposition, elle pense à un départ de feu accidentel. Mais Thierry l’informe que les pompiers ont découvert de l’essence sur sa voiture, c’est donc certainement intentionnel. Elle doit porter plainte pour être remboursée par son assurance. Thierry lui demande si elle est en conflit avec quelqu’un, elle ne dit rien et Alain ne comprend pas qu’elle n’accuse pas les Laumière. Elisabeth pense à Laurine et compte bien la faire arrêter…

Catherine est avec Laurine, elle lui parle des cartes de condoléances reçues. Catherine remarque que Laurine est rentrée tard, elle dit avoir vu des amis. Boris est là et Laurine lui demande ce qu’il fait là. Catherine lui a demandé de revenir et leur demande de se serrer les coudes.



Levars emmène son chien, Titus, au cabinet vétérinaire. Il va participer à un concours et il veut tout mettre en oeuvre pour qu’il gagne. Rebecca n’apprécie pas et lui dit que pour en faire une machine à fric il vaut mieux qu’il aille voir ailleurs. Il dit le faire courir à fond pour qu’il garde la ligne, la vétérinaire lui recommande de faire attention. Quand Levars s’en va, Rebecca l’insulte auprès de Charles. Elle pense qu’il se fiche du bien-être de son chien. Ils parlent ensuite d’un vieux chat malade, la propriétaire ne donne plus signe de vie et semble l’avoir abandonné. Rebecca demande à Charles de la retrouver.

Catherine reçoit un appel d’Elisabeth, qui l’informe de l’incendie de sa voiture. Elle pense que c’est Laurine et veut que Catherine se charge de la calmer, sinon elle sera beaucoup moins compréhensible. Catherine lui assure qu’elle ne lui causera plus de problème. A l’hôpital, Laurine remarque qu’Alain est soucieux. Il lui dit d’arrêter de jouer à ce petit jeu, il est déçu et si ce n’était que lui il porterait plaine contre elle. Il lui dit de laisser Elisabeth tranquille. Laurine sourit quand il a le dos tourné…

C’est tendu entre Boris et Muriel chez L Cosmétiques. Muriel est désolée, elle voulait que les choses soient claires entre eux. Pendant ce temps là, Levars fait courir son chien en forêt. Il répond au téléphone, c’est Laetitia. Quand il raccroche, Titus a disparu ! A la clinique, Charles informe Rebecca que la propriétaire du chat est mort. Et sa nièce refuse de le récupérer. Rebecca lui propose de le prendre, Charles n’est pas motivé mais il accepte et lui propose un verre en échange…

Levars est au commissariat, il porte plainte pour le vol de son chien. Il parle de la somme qu’il lui a coûté et il dit qu’il est parfaitement dressé. Levars dit que Titus représente une petite fortune… Il se plaint ensuite auprès de Laetitia de l’arrogance de Thierry. Levars reçoit un appel, on lui demande une rançon d 1500 euros pour récupérer son chien !

Muriel retrouve Eve qui gardait Toma. Elle lui demande de le garder aussi demain soir pour assister au mariage de sa boss. Eve accepte et lui parle du voyage à Rome avec Eliott. Elle demande à Muriel pourquoi il y a un malaise à chaque fois qu’elle en parle… Muriel dit qu’elle est juste stressée par le boulot.

Charles emmène Rebecca boire un verre, elle l’interroge sur Christophe. Charles l’interroge sur elle, elle dit adorer la boxe et ne pas avoir de mari, elle aime trop sa liberté.

Laurine rentre, Catherine la confronte au sujet de la voiture d’Elisabeth. Laurine avoue et dit que ça lui a fait du bien. Elle insulte sa mère, Catherine la gifle et l’insulte !

