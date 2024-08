Publicité





Grands Reportages du 3 août 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 3 août 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Sur la route à travers le monde »

Ces dernières années, les ventes de camping-cars ont connu une véritable explosion en France et à travers toute l’Europe. Camping-cars, vans et autres fourgons aménagés se multiplient : aujourd’hui, plus de 500 000 véhicules de loisirs sillonnent l’Hexagone. Attirée par le désir de nature et de voyages sans contraintes, une équipe de « Grands Reportages » a suivi pendant un an de nouveaux adeptes de ce mode de vie. Ces derniers vont découvrir non seulement un sentiment de liberté, mais aussi faire face à des contraintes imprévues.

A 14h50 : « Elles tracent la route… Poids légers pour poids lourds »



En France, parmi les 300 000 conducteurs de poids lourds, seules 9 000 sont des femmes. Pour ces passionnées, leur camion représente à la fois un bureau et une maison pour la semaine. Qu’elles soient chargées de livraisons exceptionnelles ou d’approvisionner des magasins, les conductrices de poids lourds sont de plus en plus convoitées par les recruteurs. Nous avons suivi quatre femmes audacieuses, au caractère affirmé, qui, éprises de liberté, sont fières de faire leur place dans un domaine encore largement dominé par les hommes.

Et à 16h10 : « Les routes du commerce »

Il y en a pour tous les goûts : salons de beauté, coiffure, magasins de vêtements, épiceries, et même toilettage pour chiens… Les commerces ambulants sont de plus en plus prisés. Bien que l’on les croyait démodés, ils se multiplient en France, sillonnant les routes souvent négligées à bord de leurs estafettes ou magasins sur roues. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre commerçants itinérants : certains démarrent leur activité, tandis que d’autres cherchent à la transmettre ou à la faire perdurer avec originalité. Pour ces hommes et femmes passionnés par leur métier, travailler sur la route est un choix de vie qui permet d’échapper à la routine.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.