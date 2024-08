Ici Tout Commence spoiler : 2 nouveaux débarquent à l’institut (vidéo épisode du 2 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est l’heure du concours d’entrée à l’institut la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, les nouveaux débarquent et Pénélope accueille deux d’entre eux…











Publicité





Coline et Gaspard viennent passer le concours, Pénélope se présente et leur donne les infos nécessaires. Sauf que Gaspard se montre désagréable quand Pénélope leur explique qu’elle est une élève. Gaspard n’hésite pas à faire référence à son âge et il lui dit qu’elle a du redoubler plusieurs fois !

Pénélope explique qu’elle est en reconversion professionnelle, Coline la trouve très courageuse. Gaspard n’a pas sa langue dans sa poche et on imagine qu’avec lui, il va y avoir de l’ambiance à l’institut !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : le grand retour d’Eliott, il annonce que… (vidéo épisode du 2 septembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 993 du 2 septembre 2024, Coline et Gaspard débarquent

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.