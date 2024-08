C dans l’air du 29 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 29 août 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 29 août 2024 : le sommaire

⚫️ Gilbert Thiel, ancien juge d’instruction et auteur de *Femmes criminelles* (éditions du Rocher), sera ce soir l’invité de Caroline Roux. Ayant consacré 19 de ses 40 années de carrière à la lutte antiterroriste, Thiel revient avec ce nouvel ouvrage, après avoir exploré les tueurs en série français dans un précédent livre. *Femmes criminelles* dresse le portrait de cinquante meurtrières, empoisonneuses et tueuses d’enfants. Il évoque notamment des affaires marquantes, comme celle d’Amélie Rabilloud qui, en 1949, a tué et dépecé son mari, et de Laurence Bailly, accusée en 1985 d’avoir incendié son appartement, causant la mort de ses deux enfants. Thiel constate une montée en puissance des femmes dans le crime organisé et le terrorisme, un chapitre du livre étant d’ailleurs consacré à huit d’entre elles.

⬛ Premier ministre : le grand flou



L’impasse politique persiste. Emmanuel Macron poursuit ses consultations à l’Élysée pour nommer un nouveau Premier ministre. Ce matin, il a rencontré Carole Delga et Renaud Muselier, représentants des régions, ainsi que David Lisnard, président de l’Association des maires de France. Le président se rendra ensuite en Serbie jeudi et vendredi, laissant entrevoir une annonce potentielle ce week-end.

Les critiques s’intensifient : Laurent Wauquiez exhorte Macron à « ne plus procrastiner », François Hollande dénonce une « faute institutionnelle », et Jean-Michel Blanquer estime que le président « se crée des problèmes ». Les socialistes sont divisés lors de leurs universités d’été, Olivier Faure boycottant les consultations tandis qu’Hélène Geoffroy et d’autres Hollandistes souhaitent continuer le dialogue.

Les électeurs du Rassemblement national, frustrés, se sentent exclus du processus politique, malgré leur victoire aux législatives. Pendant ce temps, les chefs d’entreprise s’inquiètent de l’impact de la crise politique sur l’économie, craignant notamment une augmentation du SMIC et un retour des tensions sociales.

Quand un nouveau Premier ministre sera-t-il nommé ? Où en sont les consultations ? Comment apaiser le ressentiment des électeurs du RN ? Et l’économie française est-elle vraiment en danger ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 29 août 2024 à 17h40 sur France 5.