Ici Tout Commence spoiler : Hortense sous le choc face à Vic qui... (vidéo épisode du 27 août)

Ici tout commence spoiler – Hortense va être choquée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Vic décide de parler à sa soeur et de tout lui avouer au sujet de Milan !











Hortense est choquée en apprenant que Vic a planté Milan pendant la soirée des jeunes talents. Elle aurait aimé qu’elle lui en parle avant mais Vic ne voulait pas l’impliquer et qu’elle avait honte… Hortense lui assure qu’elle ne l’aurait pas jugée, elle a paniqué et c’était de la légitime défense ! Elle l’assure de son soutien et lui fait promettre de tout se dire désormais.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 989 du 27 août 2024, Solal et Thelma ont rompu



