Ici Tout Commence spoiler : une rupture à l’institut ! (vidéo épisode du 26 août)

Ici tout commence spoiler – Rupture en vue à l'institut Auguste Armand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, c'est déjà fini entre Solal et Thelma !











Et comme toujours, Lionel a la langue bien pendue et il répand la nouvelle au sein du stage d’été… Résultat, les stagiaires se montrent un peu trop mielleux avec Solal. Et il n’apprécie pas que tout le monde fasse comme s’il s’était fait larguer alors qu’avec Thelma, ils ont rompu d’un commun accord !

Quand Zoé lui donne ses cupcakes en guise de réconfort, c’en est trop pour Solal, qui décide de partir !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 988 du 26 août 2024, Solal et Thelma ont rompu

