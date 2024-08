Ici tout commence spoiler : Milan va loin, Rose prête à lâcher Enzo ! (vidéo épisode du 21 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Milan va aller beaucoup trop loin dans votre série quotidienne « Ici tout commence » et ça risque bien d’avoir de lourdes conséquences pour Enzo ! En effet, dans quelques jours, Milan va menacer Jude avec un couteau au restaurant éphémère et Enzo va prendre la défense de Milan !











Rose ne reconnait plus Enzo et ne comprend pas ce qui lui arrive ces derniers temps. Elle commence à douter de ses compétences pour co-diriger le master et est prête à le lâcher… Enzo réussit à la convaincre de lui laisser une dernière chance, il lui assure qu’il va se reprendre. Rose lui explique qu’il n’y aura pas d’autre chance et elle ne dira rien à Delobel et Teyssier.

