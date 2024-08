Ici Tout Commence spoiler : une star débarque à l’institut ! (vidéo épisode du 30 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Une star va débarquer à l’institut Auguste Armand pour passer le concours d’entrée dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Pénélope, Maya et Léonard découvrent que quelqu’un de célèbre se cache parmi les nouveaux qui vont passer le concours !











C’est Léo qui reconnait Sabri, ancien champion d’e-sport. Il est le plus jeune candidat de la nouvelle promotion. Après un accident qui lui a fait perdre en dextérité, il se tourne vers sa passion pour la cuisine. Bien qu’il ait du mal à se faire des amis à cause de son côté asocial, Sabri est extrêmement doué et déterminé à prouver sa valeur.

Si Léo est surexcité, Pénélope ne le connait pas… Mais Maya, qui le connait, lui fait une brève présentation de Sabri.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 992 du 30 août 2024, une star débarque à l’institut Auguste Armand

