Jeux Paralympiques de Paris 2024 : la cérémonie d’ouverture à suivre ce mercredi soir

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Rendez-vous ce mercredi 28 août 2024 à 19h35 sur France 2 et france.tv pour suivre la cérémonie d’ouverture.











La Place de la Concorde et les Champs-Élysées se transforment en un cadre magnifique pour la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, orchestrée par Thomas Jolly, le même artiste qui a émerveillé le monde lors de l’ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet dernier.

Ce projet audacieux et inédit au cœur de la ville promet des performances spectaculaires et originales, mettant en avant les athlètes paralympiques et les valeurs qu’ils représentent. Ce spectacle réunira des spectateurs venus du monde entier, célébrant l’esprit unique des Jeux paralympiques.

La cérémonie débutera par une grande parade sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, où jusqu’à 184 délégations internationales défileront. Les spectateurs auront l’opportunité de partager ce moment festif au plus près des 6 000 athlètes présents.



VIDÉO Jeux Paralympiques de Paris 2024, la bande-annonce