La Parade des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques : édition spéciale cet après-midi sur TF1 (14 septembre 2024)

La Direction de l’Information du Groupe TF1 propose, ce samedi 14 septembre 2024, un dispositif exceptionnel pour suivre la parade en l’honneur des athlètes français des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.











Dès 15h, sur TF1, Isabelle Ithurburu et Gilles Bouleau feront vivre ce moment fort de Paris 2024 au plus près des sportifs, des médaillés olympiques et de leurs supporters.

Accompagnés des correspondants et reporters de TF1, ils accueilleront de nombreux invités de prestige en plateau et donneront la parole à ceux qui nous ont fait vibrer tout au long de l’été 2024.