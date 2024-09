Jeux Paralympiques de Paris 2024 : la cérémonie de clotûre à suivre ce dimanche soir (8 septembre 2024)

Publicité





Clap de fin des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Rendez-vous ce dimanche 8 septembre 2024 à 20h30 sur France 2 et france.tv pour suivre la cérémonie de clôture.











Ce soir, le Stade de France se métamorphose en une gigantesque piste de danse pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ! De 20h30 à 23h, 24 DJ français se succéderont pour animer cet ultime événement des Jeux de Paris 2024, marqué par le défilé des athlètes et la passation de relais à Los Angeles.

La cérémonie promet d’être riche en émotions, marquant la fin d’un été exceptionnel rythmé par des performances sportives impressionnantes et une ferveur populaire omniprésente dans les rues, les lieux de fête et les stades. Et quoi de mieux que des DJ pour prolonger cette ambiance festive ?

Dès 20h30, les 4 400 athlètes paralympiques qui nous ont fait vibrer pendant onze jours défileront au Stade de France. Les 168 délégations présentes seront ensuite témoins d’un moment symbolique : le passage de relais de Paris à Los Angeles, qui accueillera les Jeux paralympiques en 2028.



Ensuite, place à la plus grande soirée électro jamais vue, orchestrée par Thomas Jolly et Victor Le Masne. Jean-Michel Jarre, célèbre pour avoir rassemblé 3,5 millions de spectateurs à Moscou en 1997, ouvrira les festivités devant les 80 000 personnes présentes et les millions de téléspectateurs. Il sera suivi de 23 autres DJ, parmi lesquels des légendes comme Étienne de Crécy, Cassius et Kavinsky, ainsi que des talents émergents comme Anetha, Polo & Pan, Irène Drésel et Boston Bun.

Des places sont encore disponibles pour assister à cet événement au Stade de France, et la cérémonie sera également retransmise sur grand écran dans chaque arrondissement, permettant à tous de partager gratuitement ce moment historique.