L’amour est dans le pré : 3 agriculteurs abandonnent ! Pourquoi ?

M6 diffusait lundi soir le lancement de la saison 19 de « L’amour est dans le pré ». Et. s’ils étaient 15 agriculteurs il y a quelques mois lors de la diffusion des portraits, trois d’entre eux ont finalement choisi d’abandonner et ne font donc plus partie de l’aventure !











Cyril, viticulteur de 39 ans; Guy, éleveur de vaches allaitantes de 66 ans; et Damien, céréalier et maraîcher de 36 ans, ne seront apparues que le temps des portraits.

Mais pourquoi ces abandons ? Karine Le Marchand a donné des explications lors de la conférence de presse de présentation de la saison de « L’amour est dans le pré » le mois dernier.

« Il y a eu des discussions qui ont été faites avec les agriculteurs, pour des raisons totalement différentes. Il y en avait qui n’étaient pas prêts. Pour certains, on a appris des choses qu’ils ne nous avaient pas dit » a déclaré l’animatrice du programme phare d’M6.



Et la productrice, Gabriella Mather, s’est aussi expliquée dans une interview pour Pure Médias : « Il y a des choses qui sont parfois plus importantes dans la vie de nos agriculteurs que la quête de trouver l’âme soeur. C’est ce qui explique les désistements que nous avons eus cette année. Il s’agit de gens qu’on a trouvés il y a plusieurs mois et qui ont vécu des changements dans leur vie. En accord avec eux, on s’est dit que ce n’était plus pertinent pour eux de participer à l’émission, que ça n’était plus approprié de continuer, que ça n’avait plus lieu d’être.«