Plus Belle La Vie du 21 août 2024 : Léa passe aux aveux (résumé + extrait vidéo épisode 152 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 152 de PBLV – Thomas va sortir du coma aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il va avoir de lourdes séquelles !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 août 2024 – résumé de l’épisode 152

Jean-Paul et Léa s’embrassent avant de partir ensemble, sous le regard de Patrick… Patrick parle ensuite à Babeth de Léa et Ulysse, insinuant qu’ils pourraient avoir une liaison. Babeth est stupéfaite. Patrick lui révèle qu’il a découvert une photo compromettante de Léa dans les bras d’Ulysse lors d’une enquête. Babeth est sous le choc en voyant l’image, mais elle défend Jean-Paul, persuadée qu’il n’aurait pas réagi violemment. Patrick craint cependant que ses collègues le suspectent. Babeth supplie Patrick de faire disparaître la photo, mais il lui répond que c’est impossible. Elle le presse de penser à leur famille.

Patrick montre la photo à la commissaire et à Ariane. Ariane s’énerve, affirmant que Jean-Paul ne pourrait jamais faire ça, mais Patrick et la commissaire insistent sur la nécessité d’explorer toutes les pistes. Méline annonce qu’ils vont convoquer Léa pour l’interroger. Pendant ce temps là, sur la place, Ulysse retrouve Léa, mais elle le repousse, lui disant que le baiser qu’ils ont échangé lors de la fête était une erreur et qu’elle aime Jean-Paul. Elle lui demande de partir, sous les yeux de Babeth qui les observe de loin. Babeth confronte Léa, lui demandant des explications sur sa relation avec Ulysse et évoque la photo.



Publicité





Léa est ensuite interrogée au commissariat par Ariane. Léa demande ce qu’elle fait là, mais Jean-Paul, qui passait par là, entend sa voix et découvre qu’elle est interrogée au sujet d’Ulysse et de « leur histoire ». Sous le choc, il voit la photo de leur baiser. Léa tente de s’expliquer, affirmant qu’Ulysse est tombé amoureux d’elle, mais que pour elle, ce baiser n’était qu’un adieu.

A l’hôpital, Thomas, accompagné de Kilian, se prépare à fêter son anniversaire avec un gâteau chocolat-pistache, croyant que leur père l’a préparé. Kilian n’ose pas lui dire la vérité sur la mort de Roland. Thomas est choqué en réalisant qu’il a 50 ans. Gabriel les rejoint et invite Thomas à faire un vœu. Plus tard, Gabriel raconte à Thomas leur première rencontre.

Pendant ce temps, au cabinet, Vanessa interrompt Mehdi en pleine séance. Il lui reproche de venir sans prévenir, mais elle explique qu’il ne répondait ni à ses appels ni à ses messages. Mehdi la rassure sur la situation avec le commissariat, il a bien confirmé que Blanche est bien la cible de ses préoccupations. Il l’accuse ensuite d’avoir trahi sa confiance et celle de ses patients en lisant son carnet. Vanessa ne comprend pas, mais Mehdi lui fait remarquer son incapacité à respecter les autres et à reconnaître ses erreurs. Vanessa tente de s’excuser, mais Mehdi lui rétorque qu’elle ne réalise pas la gravité de ses actes. Dépitée, elle quitte le cabinet.

Nisma et Apolline discutent au bord de la mer. Apolline est convaincue que Nisma va se faire avorter, mais cette dernière reste indécise. Apolline lui explique que sa mère a avorté lorsqu’elle était étudiante et qu’elle n’a jamais regretté sa décision. De son côté, Steve, perplexe face à la réaction de Nisma, se confie à Yolande, qui lui conseille de parler honnêtement à la jeune femme. Plus tard, Steve insiste pour parler à Nisma, qui finit par accepter de le laisser entrer dans sa chambre. Steve a tout prévu pour la réconforter : oreiller à mémoire de forme, huile de massage, et tisane contre les nausées.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la fin de l’enquête, le choix de Nisma, les résumés jusqu’au 6 septembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 21 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.