Ici tout commence du 21 août : Jude confronte Enzo (résumé + vidéo épisode 985 en avance)

Ici tout commence du 21 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 985 – Jude est en colère et confronte Enzo ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Enzo ne l’a pas prévenu du départ de Tom et il ne cautionne pas l’arrivée de Milan !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 août 2024 – résumé de l’épisode 985

Jude vient d’apprendre le départ de Tom du restaurant éphémère, en le croisant par hasard. Jude reproche à Enzo de ne pas l’avoir prévenu alors que c’est son rôle en tant qu’encadrant. Et Jude ne comprend pas pourquoi Enzo veut absolument placer Milan. Il se doute qu’il lui doit quelque chose et pense qu’il fait n’importe quoi…

Enzo est sous pression face à Delobel, tandis que Jasmine prépare un coup en douce… Quant à Malik et Thibault, ils manigancent contre Carla, la diva !



Ici tout commence du 21 août 2024 – extrait vidéo

