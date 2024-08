Les Traitres : qui sont les éliminés de l’épisode 2 ? (résumé et replay du 22 août 2024)

Publicité





C’est parti pour le second épisode de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. On retrouve les Traitres pour le second conseil : c’est Hugo Manos, le compagnon de Laurent Ruquier, qui est devenu le 4ème Traitre !





Ils désignent un nouveau loyal qui va quitter l’aventure mais on ne sait pas encore de qui il s’agit. Le lendemain au petit déjeuner, tout le monde parle de l’élimination de Jean-Christophe et on attend de voir qui est parti.







Et verdict : c’est Bruno Hourcade qui a été banni par les Traitres ! Eric Antoine les rejoint et leur annonce une nouvelle épreuve. Direction une morgue ! C’est l’équipe bleue et les candidats enfermés dans les frigos qui obtiennent un accès à l’antichambre.

De retour au château, Crazy Sally fait une crise d’angoisse et a envie de partir. Les autres la réconfortent mais elle a besoin de s’isoler et se reposer dans sa chambre…



C’est l’heure de la table ronde et il manque Sally, qui fait partie des Traitres ! Il s’agit de voter pour éliminer quelqu’un, que l’on pense être Traitre. Eric informe tout le monde qu’ils ont le droit de voter contre Sally et même l’éliminer en son absence ! Et finalement, c’est Emy LTR qui se fait éliminer ! Quand elle révèle qu’elle était loyale, tout le monde tombe de haut.

Au conseil des Traitres, Sally est présente mais réfléchit à abandonner ! Elle ne sait pas si elle reviendra le lendemain ! Mais elle décide finalement de reprendre le jeu.

Au petit déjeuner, on découvre que c’est Valérie Trierweiler qui a été éliminé par les Traitres. Et Romain annonce qu’il va balancer le nom d’un traitre ce soir lors de la table ronde ! Et Hugo fait une énorme lapsus en disant qu’il faut faire gagner les Traitres. Arthur a entendu mais personne ne relève…

Eric arrive et annonce encore une nouvelle épreuve. Il s’agit d’une dégustation de mets bien dégoutants. Frédérique joue bien et gagne un accès à l’antichambre, certains réalisent qu’elle ment très bien ! Pareil pour Laurent Ruquier ! Romain remporte lui aussi son accès et c’est lui qui découvre l’amulette. Il est donc immunisé pour la table ronde.

Bruno Hourcade, Emy LTR, Valérie Trierweiler et Azzedine Ahmed-Chaouch éliminés

Place à une nouvelle table ronde et aux votes. Romain est convaincu qu’Arthur est un Traitre ! Et alors qu’il était à l’origine de l’élimination d’Emy, c’est finalement Azzedine Ahmed-Chaouch qui est éliminé ! Il avoue être un loyal et beaucoup sont évidemment déçus.

Eric annonce un cocktail au château mais les Traitres ont une mission ce soir. Leur conseil n’aura pas lieu, ils vont éliminer un loyal à la vue de tous ! Avant la fin du cocktail, ils doivent choisir à l’unanimité le loyal a éliminer en lui offrant un verre rouge. Une mission qui s’annonce compliquée, d’autant qu’ils n’ont que jusqu’à minuit sinon personne ne sera éliminé.

Frédérique récupère le verre rouge et veut laisser faire le hasard… Sauf que Sally lui parle et elles décident de sortir Laly. Elle refuse le verre et c’est Romain qui demande le mojito ! Les Traitres le récupèrent et Hugo l’offre à Danielle, mais elle ne boit pas ! Minuit sonne, Hugo décide de tenter le tout pour le tout… Va-t-il réussir ?

