Les Traitres : qui sont les éliminés de l’épisode 3 ? (résumé et replay du 29 août 2024)

C’est parti pour le troisième épisode de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. On retrouve les Traitres alors qu’ils devaient faire boire un cocktail dans le verre rouge pour éliminer un loyal. Mais avant de avoir à qui ils l’ont donné, on retrouve les candidats au petit déjeuner. Et ils se disputent au sujet de l’amulette.











Tout le monde est là, ils sont surpris que personne n’ait été banni. Mais Eric Antoine arrive et fait une annonce surprise : quelqu’un a été empoisonné par les Traitres hier soir et partira aujourd’hui ! Mais il n’avait pas dit aux Traitres que le poison agit très lentement. Ils ont rendez-vous au pied du château. Tout le monde soupçonne Frédérique Bel, qui insistait avec son verre pendant la soirée !

Les candidats, vêtus de noir, doivent deviner qui est l’éliminé… Ils pensent à la grande majorité que c’est Sylvie Tellier et c’est effectivement le cas ! Sylvie est éliminée, et les loyaux sont nombreux à soupçonner Frédérique à être une Traitre.

Place à la table ronde. Laurent Ruquier est absent, « pour des raisons extérieures au jeu » mais ils ont le droit de voter contre lui. Toute l’attention est tournée vers Laly et Frédérique. Et pour se sauver, Frédérique tourne les soupçons vers Laurent et Hugo ! Hugo et Sally décident alors de sortir Frédérique. Place aux votes, et sans surprise, Frédérique est éliminée. Et elle avoue être Traitre.



Conseil des Traitres. Laurent, qui était malade, est là et découvre que Frédérique est éliminée et qu’ils ont voté contre elle. Ils décident ensuite qui éliminer.

Au petit déjeuner, il est l’heure de découvrir qui manque à l’appel. Et c’est finalement Maxime qui a été éliminé !

Nouvelle épreuve dans la bibliothèque. Ils doivent trouver des objets remplacés après un moment dans le noir. Pendant l’épreuve, Laurent Ruquier fait une terrible gaffe en parlant « du fameux verre rouge » de la soirée où Sylvie a été empoisonné ! Sally, Bruno Solo, Stomy Bugsy et Gwendal remportent le jeu et accèdent à l’antichambre. Et Bruno a des doutes sur Sally… Et c’est justement Sally qui trouve l’amulette.

Sylvie Tellier, Frédérique Bel et Maxime éliminés

Nouvelle table ronde et le nom de Sally sort plusieurs fois ! Et Stomy s’attaque à Laurent. Mais pour savoir qui va être éliminé, il va falloir attendre le prochain épisode !

Rendez-vous dans deux semaines, le vendredi 13 septembre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.