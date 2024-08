Un Si Grand Soleil du 30 août : Alain se réveille, Elisabeth découvre la vérité (résumé et vidéo épisode 1458 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 30 août 2024, spoiler résumé de l'épisode 1458 en avance





A l’hôpital, Alain se réveille entouré de Flore et Elisabeth. Il demande ce qui s’est passé, Elisabeth lui parle du malaise qu’il a fait pendant le discours du mariage. Pendant ce temps là, Janet et Evan félicitent Laurine pour sa bonne intuition. Janet lui dit qu’elle a sauvé la vie d’Alain et Evan lui dit qu’elle a prouvé qu’elle est un très bon médecin.

Muriel explique à Eve le traitement de Toma. Eve souligne le fait que Boris a été sympa de la raccompagner… Muriel interroge ensuite Eve sur Eliott mais Eve remarque qu’elle ne l’écoute qu’à moitié… Muriel part travailler.



Boris fait ses bagages, il annonce à Catherine qu’il s’en va. Et il lui annonce qu’Alain va s’en sortir, il est sorti du coma. Catherine lui dit qu’il ne peut pas comprendre, Boris lui dit qu’elle est encore pire que François. Catherine l’envoie balader et lui dit qu’il leur doit tout et qu’il les a trahis. Boris dit qu’il ne sait pas ce qu’il le retient de la balancer aux flics… Catherine pleure, elle dit qu’ils sont une famille. Boris lui dit qu’il ne veut plus jamais la revoir !

Laurine croise Boris qui s’en va. Il a besoin de se protéger, Laurine lui demande de rester pour elle. Boris lui dit qu’elle devrait partir aussi, elle est toxique. Mais Laurine pense qu’elle a besoin d’aide, elle peut pas la laisser seule.

Alix explique à Ludo son plan pour aller récupérer les photos à José. Ludo a la trouille que ça tourne mal, mais Alix tente de le rassurer. Elle lui dit de lui faire confiance, ça va bien se passer. Pendant ce temps là, Tom fait la morale à son pote, qui lui explique qu’Alix ne le dénoncera pas mais qu’il n’aura pas de seconde chance. Ludo et Alix sont devant le local de José, Ludo flippe… Il s’en va, ils mettent leurs cagoules.

Elisabeth confie à Alain qu’elle lui parlait quand il était le coma, il dit qu’il la ressentit. Elisabeth lui dit qu’elle l’aime et lui aussi… Ils se prennent dans les bras.

De nuit, Ludo et Alix passent à l’action. Ils déclenchent l’alarme, José reçoit une notification sur son téléphone. Ils peinent à trouver les photos… Alix finit par mettre la main dessus ! Ils repartent avec les photos Tushido et s’en vont au moment où José arrive ! Maéva parle à Tom, elle doit chercher un nouveau travail. Mais Alix lui envoie un message, elle a retrouvé les photos et lui dit à lundi ! Maéva est ravie.

Elisabeth s’excuse auprès d’Evan pour la pression qu’elle lui a mis. Elle ne comprend pas le coup de l’intoxication au laurier rose, Evan lui dit que c’est Laurine qui a eu cette intuition. Elisabeth est surprise, surtout qu’Evan dit qu’elle a lourdement insisté…

