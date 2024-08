Demain Nous Appartient spoiler : Lisa sous le choc face à Soizic qui... (vidéo épisode du 3 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Aaron va faire son choix la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Il va finalement choisir de rester à Sète et Lisa va avoir du mal à l’encaisser… Dans quelques jours, Soizic va lui dire ces quatre vérités !











Soizic s’attaque à Lisa

A l’hôpital, Lisa est avec Victoire et critique la décision d’Aaron… Soizic a tout entendu et ne peut se retenir d’intervenir ! Soizic est cash et dit ses quatre vérités à Lisa : c’est elle qui a fait le choix de partir à Berlin sans consulter Aaron ! Et elle est convaincue qu’Aaron a fait le meilleur choix pour lui ! Pour Soizic, si Lisa aime Aaron, c’est à elle de se battre pour le garder !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1762 du 3 septembre 2024 : Soizic cash avec Lisa

