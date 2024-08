Les Traitres : qui sont les Traitres ? Qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 15 août 2024)

Publicité





C’est parti pour la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. L’animateur va désigner trois traitres parmi les 20 personnalités qu’il accueille cette saison !





Cette année, les candidats sont : Laurent Ruquier, Crazy Sally, Hugo Manos, Valérie Trierweiler, Stomy Bugsy, Frédérique Bel, Bruno Solo, Studio Danielle, Arthur Lombard, Julie Ferrier, Sylvie Tellier, Jean-Christophe Bouvet, Emy LTR, Gwendal Marimoutou, Bruno Hourcade, Maxime Mermoz, Laly Meignan, Romain Puértolas, Carla Lazzari, et Azzedine Ahmed-Chaouch.







Et on découvre qui Eric Antoine a choisi comme traitres cette saison : Frédérique Bel, Crazy Sally, et Laurent Ruquier. Ils vont devoir tout faire pour ne pas être démasqués, au risque d’être éliminés !

Eric annonce que lors d’un Conseil des Traitres, ils vont désigner un loyal qui va devenir traitre !



Les candidats participent à une première épreuve. Ils sont divisés en 2 équipes pour répondre à des énigmes. Les rouges remportent la victoire et un accès à l’antichambre, dans laquelle se cache une amulette d’immunité !

Première nuit et premier conseil des traitres. Ils doivent désigner un nouveau traitre et bannir un loyal !

Julie Ferrier et Jean-Christophe Bouvet éliminés

Au petit déjeuner, tout le monde pense à celui qui peut avoir été choisi comme traitre mais peu pensent à l’éliminé. Et c’est Julie Ferrier qui a été bannie durant la nuit ! Beaucoup pensent que Stomy est le nouveau traitre. Et Eric annonce que c’est Arthur qui l’amulette d’immunité.

Place à une nouvelle épreuve avec à la clé, 4 amulettes ! Gwendal et Emy LTR remportent des amulettes, tout comme Jean-Christophe et Maxime.

A l’issue de la table ronde, c’est Jean-Christophe qui est éliminé.

Rendez-vous le jeudi 22 août à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.