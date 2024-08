Les Traîtres, Sylvie Tellier enterrée vivante : « c’est horrible »

Publicité





Hier soir dans l’épisode 3 de de la saison 3 de l’émission d’M6 « Les Traîtres », Sylvie Tellier a été éliminée et a du quitter l’aventure. Mais l’ancienne Miss France est partie dans des conditions inédites et particulièrement traumatisantes !











En effet, Eric Antoine a simulé son enterrement, l’a faite entrer dans un cercueil et l’a enterrée vivante. Un épisode choquant qui n’a évidemment pas du tout plu à Sylvie Tellier, qui ne s’attendait pas à ça.

« Quand j’ai vécu le truc, je me suis dit : ‘Ils vont pas faire ça, c’est quand même une émission familiale’. Moi, je suis superstitieuse, et j’avais Danielle qui était à côté de moi et qui disait : ‘En Normandie, ça porte malheur !’. Vous vous rendez-compte ? D’ailleurs, je ne veux pas que mes enfants regardent l’émission, et qu’ils me voient me faire enterrer. Déjà, je veux être incinérée » a-t-elle expliqué dans une interview pour Gala.

Et se faire enterrée vivante reste une très mauvaise expérience pour Sylvie Tellier : « En fait, quelqu’un a fait glisser la corde, et du coup, je dérape et je tombe fort. Et quand ils me déterrent, quelqu’un de la production est venu s’excuser. C’est horrible, d’autant plus qu’on entend la terre tomber sur le cercueil. (…) Je n’ai pas peur de grand chose, mais j’ai été perturbée d’avoir été enterrée. »



Retrouvez le prochain épisode des Traîtres dans deux semaines, le vendredi 13 septembre.