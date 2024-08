L’homme de nos vies : la série ce soir sur M6 (7 août 2024)

L’homme de nos vies du 7 août 2024 – Ce soir, M6 rediffuse la série « L’homme de nos vies », portée par Jonathan Zaccaï et Odile Vuillemin. Cette fiction est inspirée d’histoires vraies, dont certaines ont défrayé la chronique comme celles de Derek Alldred, Christophe Rocancourt, Jacques Masset… La promesse de départ est double : d’un côté, un escroc génial et fascinant qui séduit des femmes pour vider leur compte en banque. De l’autre, ses victimes qui vont se réunir pour tenter de le faire tomber.





A voir ou revoir ce soir sur M6 dès 21h10



L’homme de nos vies du 7 août : vos épisodes

Épisode 1 : Oriane, infirmière jusque-là malheureuse en amour, se marie sur la côte d’Azur avec Amaury, un Canadien francophone et chirurgien pour Médecin Sans Frontière. Camille, qui avait mis de côté sa vie privée pour gérer l’hôtel de ses défunts parents avec sa sœur, vit depuis quelques mois une passion avec un client régulier, Nathan, un ex-trader d’origine portugaise. Seulement ce dernier a disparu lors de son dernier séjour après avoir vidé les comptes de l’hôtel. À Paris, Mathilde, dévouée à son entreprise et à sa fille Agathe, s’autorise une aventure avec Roman, grand reporter.

Épisode 2 : Camille poursuit son enquête sur son ex, Nathan, parti avec la caisse de son hôtel. À Paris, Roman rencontre de manière impromptue Agathe, la fille de Mathilde. Perturbée, Oriane commet une erreur médicale et se brouille avec sa meilleure amie, Solenn. Agathe fait part de ses doutes sur Roman mais Mathilde ne l’écoute pas. Iris, une chanteuse en plein divorce, rencontre Ghislain, pilote de ligne. Amaury, désemparé face à l’agressivité d’Oriane, la fait interner sur les conseils de son beau-père. Roman réserve une surprise à Mathilde : une évasion romantique à la Réunion.



Épisode 3 : Oriane sort de l’hôpital psychiatrique avec l’aide de Camille et Solenn. Le voyage idyllique de Roman et Mathilde à la Réunion ne se passe pas du tout comme prévu. Iris est elle aussi présente sur l’île pour un concert de charité. Camille et Oriane se rapprochent petit à petit dans la recherche de l’homme qui les a dupées. Elles rentrent en contact avec Agathe. Ils arrivent à prévenir Mathilde de la menace que représente Roman pour elle. Agathe enchaîne les déceptions jusqu’à se faire violemment agresser.

Épisode 4 : Mathilde, à peine rentrée de la Réunion, rejoint Agathe à l’hôpital où Camille et Oriane veillent sur elle. Pendant ce temps, Roman tente tant bien que mal de la récupérer. Iris, quant à elle, annonce une grande nouvelle à Ghislain qui va sérieusement le bousculer. Mathilde, Oriane et Camille décident de contacter une avocate réputée pour mettre fin aux agissements de celui qui était l’homme de leur vie. Mais le temps presse et il risque de disparaître avec Iris…

Avec Jonathan ZACCAÏ (Guillaume), Odile VUILLEMIN (Camille Neva), Élodie FRÉGÉ (Iris), Helena NOGUERRA (Mathilde), Flore BONAVENTURA (Oriane Mancini), Rani BHEEMUCK (Solenn), Aaricia LEMAIRE (Agathe), et Michel BOMPOIL (Dominique Mancini)

Découvrez « L'homme de nos vies » ce soir dès 21h10 sur M6