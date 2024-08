« Marie-Francine » : l’histoire de votre film ce soir sur TF1 (7 août)

Publicité





« Marie-Francine » au programme tv de votre mercredi 7 août 2024 – Ce mercredi soir et comme chaque jour pendant les JO, c’est une rediffusion qui vous attend sur TF1 : le film « Marie-Francine », avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.







« Marie-Francine » : histoire

À 50 ans, Marie-Francine subit une triple épreuve : son mari la quitte pour une femme plus jeune, elle perd son emploi, et elle se voit contrainte de retourner vivre chez ses parents. Ces derniers l’incitent à se lancer dans la vente de cigarettes électroniques. Marie-Francine ouvre alors une petite boutique et y fait la connaissance de Miguel, un cuisinier qui traverse les mêmes difficultés qu’elle…

Casting : interprètes et personnages

Avec : Valérie Lemercier (Marie-Francine Doublet / Marie-Noëlle), Patrick Timsit (Miguel Maraõ), Denis Podalydès (Emmanuel Doublet), Hélène Vincent (Annick Legay, dite Dadick), Philippe Laudenbach (Pierric Legay, dit Papick)



Bande-annonce officielle

Et pour vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.

« Marie-Francine » c’est ce mercredi 6 août 2024 sur TF1 et TF1+.