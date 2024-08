Et la montagne fleurira : votre série ce soir sur France 5 (7 août)

Publicité





Et la montagne fleurira au programme TV du mercredi 7 août 2024 – Ce mercredi soir, France 5 continue de rediffuser la série « Et la montagne fleurira… ». Une saga adaptée du livre « Le Mas des tilleuls » de Françoise Bourdon, une belle œuvre patrimoniale qui nous plonge dans le quotidien des cultivateurs en Drôme provençale au milieu du XIXe siècle. Au programme ce soir, les trois derniers épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 5, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 7 août 2024

Épisode 4 : Sans nouvelles de son époux, Lila est inquiète. Un matin, elle reçoit une lettre de Jean-Baptiste. Ne sachant pas lire, elle demande de l’aide à Agathe-Marie, l’apothicaire du village. Jean-Baptiste lui écrit rêver d’une vie communautaire au mas des Tilleuls. De son côté, sa tante Blanche apprend la mort de son frère Hector. À son enterrement, Jean-Baptiste aperçoit Gaspard, le fils de Séraphine, récemment décédée en faisant une fausse couche. Lors du repas de Noël, Lila retrouve Jean-Baptiste et lui annonce qu’elle est enceinte.

Épisode 5 : Lila est heureuse : elle a accouché, et son mari est auprès d’elle. Mais le bonheur est de courte durée : Jean-Baptiste doit repartir dans quelques jours. Au mas des Tilleuls, l’ambiance est morose. Nine est la nouvelle maîtresse de maison, et tente de survivre sous les coups de Gaspard, ivre du matin au soir. Sosthène, dépassé par les événements, reçoit des nouvelles de son fils, celui qu’il a banni. Et elles ne sont pas bonnes… Alors que la révolution gronde chez les Montagnards qui s’insurgent contre le pouvoir en place, un fléau terrifiant apparaît. Invisible, il se propage dans l’air chaud de la Provence : le choléra. Personne ne sait vraiment comment faire face, et les conséquences sur la population sont terribles…



Publicité





Épisode 6 : C’est l’heure de se soulever. Louis-Napoléon Bonaparte a dissous l’Assemblée nationale, et s’apprête à faire taire toute forme de protestation, définitivement. Jean-Baptiste et Lila partent au front, laissant le petit Zacharie aux mains expertes d’Agathe-Marie. Mais la victoire du peuple ne s’annonce pas si facile. Le Sud est à feu et à sang, et Jean-Baptiste et Lila vont se battre pour la liberté d’un peuple opprimé. Pour le meilleur, et pour le pire…

Et la montagne fleurira – rappel du synopsis

En 1837, en Provence. Jean-Baptiste, fils d’un riche propriétaire terrien de la région de Buis-les-Baronnies, perd sa mère dans un tragique accident. Son père, un homme bourru et jaloux de la relation qu’il avait avec sa mère, la remplace par une fille de joie rencontrée quelques mois auparavant. Peu de temps après, Jean-Baptiste est injustement accusé par sa nouvelle « belle-mère » d’avoir tenté de l’abuser. Furieux, son père le bannit définitivement du mas de son enfance.

Contraint de quitter son foyer, Jean-Baptiste part vivre chez Blanche, la sœur de sa mère, à Saint-Pancrace. Il devient colporteur-droguiste, parcourant la France pour vendre des plantes médicinales et aromatiques qu’il cueille sur la montagne de Lure. Lorsqu’il rencontre Lila, une fille de sourciers et de guérisseurs qu’il aime passionnément et avec qui il a un fils, il pense avoir surmonté ses épreuves. Lila, fille de la montagne, apprend à vivre avec Blanche et tisse des liens forts avec sa nouvelle famille. Mais le bonheur de Jean-Baptiste s’évanouit dans les tourments d’une Provence révoltée contre le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. Déshérité et maudit par son père, Jean-Baptiste comprend pourtant qu’il ne trouvera la paix qu’à une condition : reconquérir ses droits sur le mas qui l’a vu naître…

Les interprètes

Avec Guillaume Arnault (Jean-Baptiste), Claire Duburcq (Lila), Philippe Torreton (Sosthène), Constance Dollé (Blanche), Ophélia Kolb (Zélie), Julien Boisselier (Hector), Chloé Astor (Agathe Marie), Anne Brochet (Adélaïde), Catherine Allégret (Léonie), Rio Vega (Gaspard), Pauline Briand (Alexandrine), Liah O’Prey (Estelle), David Kammenos (Ailhaud), Damien Jouillerot (Gigoulet)

Avec la participation de Michel Jonasz (maire de Buis) et Hélène de Fougerolles (Séraphine)