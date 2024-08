« Mince Alors 2 » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (1er août 2024)

Publicité





« Mince Alors 2 » : histoire et interprètes du film d’M6 ce soir, jeudi 1er août 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 vous propose le film inédit « Mince Alors 2 ». Un film de et avec Charlotte de Turckheim aux côtés de Lola Dewaere, Catherine Hosmalin, ou encore Charlotte Gaccio.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur M6+ et sa fonction direct.







« Mince Alors 2 » : le synopsis

Isabelle et sa nièce Nina lancent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers participants, on trouve quatre adolescents en surpoids envoyés par la mairie, Marion et Lio, sa sœur mince, ainsi qu’Émilie, leur amie. Émilie, qui vient de perdre ses kilos en trop, découvre avec étonnement que son mari se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !

Interprètes et personnages

Avec Charlotte de Turckheim (Isabelle), Lola DEWAERE (Nina), Catherine HOSMALIN (Émilie), Charlotte Gaccio (Marion), Marc Riso (Sylvain), Patrick de Valette (Baptiste), Barbara BOLOTNER (Jessica), Johanna Piaton (Lio)



