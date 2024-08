HPI du 1er août 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





HPI du 1er août 2024 – Ce soir et comme tous les jeudis de l’été, « HPI » est en mode rediffusions. Au programme ce soir, pas moins de 5 épisodes des saisons 1 et 2.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







HPI du 1er août 2024 : vos épisodes ce soir

Saison 1 épisode 3 « Colin-Maillard » : L’enlèvement de Juliette et Laura, deux petites filles de 8 et 5 ans, mobilise toute l’équipe. Leur père, Franck Sorin, semble être le suspect idéal : isolé et apparemment instable, il était en conflit ouvert avec Arnaud Grandgeon, le grand-père maternel des filles et riche propriétaire d’une chaîne d’hôtels de luxe. Morgane, cependant, en doute. Son intuition se confirme lorsque les enquêteurs découvrent le corps de Franck enterré dans son jardin. Qui a donc enlevé les deux petites ? Morgane se lance à corps perdu pour aider Florence, la mère des filles, à retrouver ses enfants. Dans cette course contre la montre, elle devra garder son sang-froid alors même qu’elle vient d’apprendre que sa propre mère, Agnès, pourrait être liée à la disparition de Romain.

Saison 1 épisode 4 « Phyllobates terribilis » : Alors que l’enquête sur la disparition de Romain stagne, Fanny Marini, une vétérinaire spécialisée dans les animaux exotiques, est retrouvée morte dans son cabinet. La police conclut à une mort naturelle, mais Morgane y voit un meurtre prémédité et démontre que la victime a été empoisonnée. Fanny, réputée sans histoires et adorée de tous, ne semble pas avoir beaucoup de suspects. Cependant, entre un ex-petit ami récemment libéré de prison et une affaire de trafic d’animaux exotiques, la gentille vétérinaire cachait bien son jeu.



Saison 1 épisode 5 « Tel maître, tel chien » : Avec la confirmation de la mort naturelle de Romain, Morgane doit vivre son deuil à rebours. C’est alors qu’Emilien Kerr est retrouvé dans un parking, étouffé avec un sac plastique. Transporté en urgence à l’hôpital, les intentions de l’agresseur et l’absence de suspects crédibles brouillent les pistes. Mais a-t-on vraiment voulu tuer Emilien Kerr ? Morgane en doute. Si ce n’est pas le cas, pourquoi faire tant d’efforts pour l’envoyer à l’hôpital encore vivant ? Morgane et Karadec vont tenter de le découvrir en explorant le passé de cette victime aux portes de la mort.

Saison 2 épisode 5 « De mille feuk » : La juge Carole Massard est retrouvée morte dans son bureau, juste avant de rendre son verdict dans un procès d’assises. Tandis que les enquêteurs explorent la piste d’une vengeance des accusés, Morgane sombre dans la déprime. Ludo l’a quittée depuis des semaines et, pour aggraver les choses, Roxane, sa pire ennemie et nouvelle petite amie de Karadec, s’impose de plus en plus au sein de la brigade. Rien ne va pour Morgane, qui doit pourtant se remotiver face à une enquête bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Saison 2 épisode 6 « S comme Italie » : Après une nuit difficile, Morgane se réveille chez Karadec, et le petit déjeuner est marqué par une gêne palpable. Heureusement, une nouvelle enquête les appelle : le corps d’un pilote de ligne a été retrouvé… Enfin, pas vraiment un pilote de ligne, plutôt un livreur de fast-food… Enfin, un livreur de fast-food qui cachait des liasses de billets dans son appartement. Pour Morgane, c’est clairement louche ! Qui était vraiment leur victime : un mythomane ? un arnaqueur ? Morgane et Karadec vont devoir élucider le meurtre de ce jeune homme aux multiples visages.