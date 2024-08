Publicité





Reportages découverte du 10 août 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 10 août 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : La bataille pour le Made in France

Depuis le début de la crise sanitaire, deux Français sur trois auraient intensifié leur consommation de produits locaux. Cependant, pour les entrepreneurs, produire exclusivement en France reste un défi. Malgré cela, un nombre croissant d’entre eux ont décidé de se lancer pleinement dans le « made in France », au risque de prendre des décisions audacieuses. Qu’il s’agisse de cierges, de tissus en lin ou de biscuits pour chiens, nous avons suivi pendant près d’un an des hommes et des femmes déterminés à tout mettre en œuvre pour fabriquer en France.

A 14h50 dans Grands Reportages : Les artisans de l’impossible

Le savoir-faire français jouit d’une renommée mondiale. Qu’ils soient artisans d’art, professionnels de la gastronomie ou du bâtiment, certains de ces artisans relèvent des défis qui les amènent à repousser leurs limites. Qu’il s’agisse d’un orfèvre, d’un pâtissier, d’un ébéniste-restaurateur ou d’un joaillier, tous partagent la même détermination à faire briller l’artisanat français. Pendant plusieurs mois, nous les avons accompagnés dans des projets d’exception.

A 16h10 : Les artisans qui envoient du bois

Ébénistes, menuisiers ou charpentiers, ces artisans ont développé un savoir-faire inégalé dans le travail du bois. Qu’il s’agisse de créer des décors somptueux pour le théâtre, de fabriquer des meubles de luxe ou de restaurer le bureau de Louis XIV, nous les avons accompagnés pendant deux ans dans la réalisation de projets extraordinaires.



