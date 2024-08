Publicité





Reportages découverte du 4 août 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 4 août 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : Bretagne : cap sur les îles

La Bretagne possède un littoral de 2 500 kilomètres parsemé de nombreux îlots, îles et archipels. Parmi eux se trouvent Bréhat, Ouessant, Molène, Groix et Belle-Île, des joyaux pittoresques battus par les flots et les vents, attirant des passionnés invétérés. Nous avons suivi le parcours de quatre Bretons déterminés à surmonter les défis de la vie insulaire pour vivre toute l’année sur ces petits morceaux de terre isolés, affrontant vents et marées…

A 14h50 : Des petits coins de paradis

Chacun de nous possède un lieu secret où il se sent bien, souvent loin de tout. Que ce soit une cabane isolée pour se ressourcer, une maison dans un pays paradisiaque pour oublier ses soucis, ou une plage cachée pour se détendre… Que ce soit à l’autre bout du monde ou tout près de chez soi, chacun a son propre paradis ! Nous avons rencontré des Français qui ont accepté de partager avec nous leurs petits coins secrets et le bonheur qu’ils y trouvent.

A 16h10 dans Grands Reportages : Les secrets de la Corse

La Corse est célèbre pour ses paysages époustouflants, ses plages paradisiaques, et ses montagnes escarpées et accidentées. Elle se révèle également à travers ses villages perchés et isolés. De cette géographie à la fois montagneuse et maritime naissent des traditions séculaires. Nous avons rencontré ceux et celles qui perpétuent les coutumes de cette Corse secrète et sauvage.



Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.