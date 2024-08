Echappées Belles du 10 août : direction la Bretagne ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 10 août 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Bretagne, une énergie nouvelle » suivi de « Jamaïque, généreuse par nature ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 10 août, à 21h – « Bretagne, une énergie nouvelle »

Désignée comme la région la plus verte de France, la Bretagne a embrassé une démarche écoresponsable. Avec ses espaces naturels protégés, son riche patrimoine, ses 1000 kilomètres de pistes cyclables, et ses initiatives « vertes », elle attire de plus en plus de voyageurs en quête d’air pur. En Bretagne, c’est la rencontre avec une nature sauvage et préservée qui attend les visiteurs, avec des paysages enchanteurs qui invitent à ralentir et à se ressourcer. Mais la Bretagne, c’est aussi une région portée par des habitants créatifs et engagés dans la préservation de leur territoire.

Comment la Bretagne est-elle devenue un laboratoire d’idées et de projets pour la protection de l’environnement et le développement des énergies vertes ? Découvrez un concept novateur : les « Low tech » ! Jérôme Pitorin rencontre Étienne, un agriculteur, au sommet du phare de Kermorvan, récemment restauré.



Les reportages :

Houat et Hoëdic : îles sœurs

Les îles de Houat et Hoëdic, au large de la presqu’île de Quiberon, offrent un dépaysement total pour une journée ou un week-end dans le Morbihan. Alors que la pêche y décline d’année en année, le tourisme prend progressivement le relais.

Concarneau, ville de demain

Derrière son apparence de ville tranquille pour touristes, Concarneau est un véritable vivier d’initiatives écoresponsables. Cette effervescence autour des « low tech » s’est développée autour de Roland Jourdain, une figure emblématique de la course au large, qui a créé il y a dix ans le « low tech lab », un incubateur pour des entreprises innovantes.

Les colos des petits Bretons des terres et des mers

Passer ses vacances en Centre-Bretagne, à l’éco-lieu « Au bois du Barde », est devenu un rituel estival pour plusieurs dizaines d’enfants. Tout au long de la semaine, les activités avec leurs camarades et animateurs s’articulent autour de thèmes tels que la nature, les animaux de la ferme, les randonnées avec des ânes, et le bricolage. Par ailleurs, les Scouts marins disposent également de leur branche nautique. Les jeunes « mousses » du groupe Estienne d’Orves de Vannes embarquent pour une semaine d’aventures maritimes dans le golfe du Morbihan.

Sarrasin, l’or noir de Bretagne

Bien que souvent appelé « blé noir », le sarrasin n’est pas une céréale mais appartient à la famille de la rhubarbe. Cette plante est cultivée en Bretagne depuis le XIIIe siècle, après avoir été rapportée des croisades. Son nom, « sarrasin », pourrait tirer son origine de cette histoire, marquant surtout l’émergence de la fameuse galette bretonne !

Le canal de Nantes à Brest : Un trésor endormi

Cette voie navigable serpente à travers huit rivières bretonnes, de l’Erdre à l’Aulne en passant par la Vilaine, l’Oust, et le Blavet. Le canal de Nantes à Brest, c’est 237 écluses réparties sur 364 km, reliant l’écluse de St Félix à Nantes à celle de Guily-Glaz à Port-Launay.

Echappées Belles du 10 août à 22h30 – « Jamaïque, généreuse par nature »

Bienvenue en Jamaïque, une île au nom évocateur de « vacances de rêve », nichée dans la mer des Caraïbes, au sud de Cuba. Sophie Jovillard part à la rencontre de ceux qui ont choisi de faire de cette île leur foyer, en préservant et en cultivant leur bonheur, tout en surmontant les défis qu’ils rencontrent avec ingéniosité. La Jamaïque, c’est aussi une nature luxuriante, des paysages marins époustouflants, et une gastronomie pleine de surprises.

Loin des stéréotypes liés aux musiciens rasta et aux fumeurs de ganja, Sophie vous invite à découvrir ce qui rend la Jamaïque de 2022 vraiment unique et irrésistible.

Reportages : L’eden jamaïcain / Back to the roots / La fabrique du sprinter / Le Jerk, une histoire jamaïcaine / Les jardins du corail / Radio warriors, les routes de l’impossible /

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 10 août 2024 dès 21h sur France 5