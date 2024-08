Star Academy 2024 : la date de lancement dévoilée !

Publicité





Après des mois d’attente et de spéculation, TF1 a dévoilé par erreur la date de lancement de la nouvelle saison de la Star Academy. Comme on peut le voir sur la grille mise en ligne par TF1 Pub, la saison 2024 devrait ainsi être lancée le samedi 12 octobre 2024.





La Star Academy revient en force sur TF1 pour une nouvelle saison qui promet d’être mémorable. Le célèbre télé-crochet, qui a marqué les esprits depuis son lancement en 2001, ouvrira de nouveau ses portes pour révéler les talents de demain.







Publicité





Cette nouvelle saison de la Star Ac devrait être diffusée juste après la fin de The Voice Kids, dont la saison 2024 démarrera le 17 août sur TF1. La dater du 12 octobre est donc plutôt logique même si à la base on pensait que ce serait en septembre.

Rappelons que c’est le chanteur Matt Pokora qui devrait être le parrain cette saison (voir notre article).



Publicité











Publicité





Un Retour Très Attendu

Le retour de la Star Academy est sans conteste l’un des événements télévisuels les plus attendus de l’année. Après plusieurs années d’absence, l’émission avait fait un retour triomphal en 2022, captivant une nouvelle génération de spectateurs tout en ravivant la nostalgie des fans de la première heure. La saison 2023 a quant à elle connu un grand succès jusqu’au sacre de Pierre Garnier et une tournée qui s’est achevée le mois dernier.

Cette saison s’annonce riche en découvertes avec une nouvelle promotion de candidats prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Les participants, sélectionnés parmi des milliers d’aspirants chanteurs, auront l’opportunité de suivre une formation intensive sous la tutelle de professeurs de renom au château de Dammarie-les-Lys.

Les primes en direct, moment fort de chaque semaine, promettent des spectacles époustouflants. Chaque candidat devra démontrer son talent et sa capacité à captiver le public à travers des prestations live. Les téléspectateurs auront également leur mot à dire puisqu’ils pourront voter pour soutenir leurs favoris.

Cette année encore, les académiciens seront hébergés dans le château de Dammarie-les-Lys, lieu emblématique de l’émission. Ce cadre idyllique sera non seulement leur maison, mais aussi leur école et leur salle de répétition C’est là qu’ils vivront des moments inoubliables, entre camaraderie, compétition et apprentissage.