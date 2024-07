Star Academy 2024 : découvrez le nom du parrain de la nouvelle saison !

Publicité





C’est à la rentrée que TF1 lancera la nouvelle saison de la href= »https://www.stars-actu.fr/tag/star-academy/ » target= »_blank » rel= »noopener »>Star Academy. Alors que le casting de la nouvelle promo est en phase de finalisation, on connait désormais le nom du parrain, qui succèdera à Vitaa.





En effet, selon les informations publiées par Public, c’est Matt Pokora qui devrait être le parrain de la Star Academy 2024.







Publicité





Matt Pokora parrain de la Star Academy 2024

M.Pokora deviendrait ainsi le tout premier artiste à être deux fois parrains de la Star Academy puisqu’il avait déjà eu ce rôle en 2012 lors de la seule saison diffusée sur NRJ 12. Mais comme pour les deux précédentes saisons sur TF1, un artiste international devait également être parrain ou marraine aux côtés de Matt, mais son identité n’a pas encore été révélée.

Rappelons que la nouvelle promo qui intègrera le château de Dammarie-les-Lys devrait être baptisée « Promo Grégory Lemarchal », afin de célébrer les 20 ans de la saison qui a vu la victoire de Greg.



Publicité





Une saison 2024 différente

« On ne va pas faire mieux ou moins bien, on va faire une saison 3. Une nouvelle saison qui sera la suite de l’histoire de la « Star Academy » en France avec toutes les saisons précédentes dans le rétroviseur. La saison 3 sera différente. On est vraiment sur l’idée de faire une « Star Academy » attachante et qui met en lumière des personnes d’une façon dont elles ne sont pas dévoilées habituellement. » a expliqué Jean-Louis Blot, président d’Endemol, à Pure Médias.

« On y va en toute humilité. On a envie de faire une émission où on raconte de belles histoires et on espère que le public aura envie d’écouter les histoires qu’on va raconter. » a-t-il ajouté.

Un casting prometteur

A quoi s’attendre du côté du casting de cette nouvelle saison anniversaire 20 ans après celle qui a vu le sacre de Grégory Lemarchal ? « On aura un nouveau plateau qui va permettre de faire le plus gros show de télévision en Europe. On vous réserve pas mal de surprises, nous finalisons actuellement le casting et je peux vous dire qu’il est extrêmement prometteur » a déclaré Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions du groupe audiovisuel, toujours à Pure Médias.

Quant aux profs qui seront aux côtés de Michaël Goldman, qui reste directeur, Jean-Louis Biot, a déclaré qu’on en saurait plus « dans 2 ou 3 semaines ». Une info qui confirme que cette saison 2024 de la Star Academy devrait être lancée à la rentrée.

Côté animation, Nikos Aliagas et Karima Charni sont déjà confirmés.